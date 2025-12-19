5 gol di fullkrug da centravanti della tradizione

Fullkrug, il centravanti dalla tradizione classica, ha siglato cinque gol che richiamano i grandi bomber del passato. Un nome che fa sognare gli appassionati, in un panorama calcistico spesso ostaggio di attaccanti altalenanti e dal rendimento incostante. Ricordate la maledizione del numero 9 del Milan? Dopo Inzaghi, molti hanno tentato di lasciare il segno, ma pochi sono riusciti a mantenere vive le aspettative.

Vi ricordate la maledizione del numero 9 del Milan? Dopo il ritiro di Pippo Inzaghi sono arrivati una serie di interpreti dimenticabili, o diventati tali, anche dopo alcune partite promettenti. Una maledizione lanciata, magari, dallo stesso “Pippo” Inzaghi, con tutta l’aura negativa che si portava dietro insieme ai gol e a un certo gusto per il paranormale. A sfatare il mito - più mentale che reale - ci aveva pensato Olivier Giroud. Tra il 2021 e il 2024 i tifosi del Milan potevano dormire sonni tranquilli, consapevoli che la maglia del centravanti era al sicuro sulle spalle del francese. Una volta che Giroud è partito per l’America, la maledizione è tornata. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

