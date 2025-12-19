4 Ristoranti is back | Reggio Calabria c' è

Zazoom 19 dic 2025

La nuova stagione di 4 Ristoranti ripartirà ufficialmente il 21 dicembre su Sky, ma per vedere Reggio Calabria in tv bisognerà armarsi di un po’ di pazienza: le puntate girate in città andranno in onda tra fine febbraio e inizio marzo. La prima puntata della stagione, invece, sarà ambientata sui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: E' arrivato l'atteso verdetto di 4 Ristoranti, chi avrà vinto l'ambito titolo a Reggio Calabria?

Leggi anche: Boom di contratti pirata in bar, negozi e ristoranti: Reggio Calabria supera l'8% del bumping

