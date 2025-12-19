Il ristorante di Alessandro Borghese, Diletta Leotta e Max Giusti, situato all’interno di un impianto di padel a Milano, registra pesanti difficoltà finanziarie. Con una perdita di 381 mila euro e un passivo triplicato, il bilancio del 2024 evidenzia le sfide affrontate dal locale, che fatica a consolidarsi nel panorama della ristorazione. Un esempio di come anche le iniziative più promozionali possano incontrare ostacoli sul mercato.

© Ilfattoquotidiano.it - “381 mila euro di perdita e un passivo triplicato”: conti in rosso per il ristorante di Alessandro Borghese, Diletta Leotta e Max Giusti

L’ Abks breaktime fatica ad affermarsi. Come riporta Affari italiani, il bistrot aperto all’interno di un impianto di padel a Milano ha chiuso il 2024 con una perdita di 381 mila euro. Tra i soci del locale figurano Alessandro Borghese, Max Giusti e Diletta Leotta. Nelle scorse settimane l’assemblea degli azionisti della Padel palace srl, società proprietaria del locale, ha reso noto il bilancio del 2024. Il passivo è quasi triplicato rispetto al 2023, quando la cifra ammontava a 136 mila euro. La perdita è stata coperta grazie all’utilizzo parziale dei versamenti degli azionisti. Male i ricavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Scherzi a parte, Max Giusti e Diletta Leotta verso la conduzione

Leggi anche: Max Tortora, Diletta Leotta e Valeria Fabrizi tra le novità della nuova stagione di Don Matteo 15

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“381 mila euro di perdita e un passivo triplicato”: conti in rosso per il ristorante di Alessandro Borghese, Diletta Leotta e Max Giusti - Abks breaktime di Milano in difficoltà: triplicato il passivo rispetto al 2023 nonostante il lieve aumento dei ricavi ... ilfattoquotidiano.it