381 mila euro di perdita e un passivo triplicato | conti in rosso per il ristorante di Alessandro Borghese Diletta Leotta e Max Giusti

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ristorante di Alessandro Borghese, Diletta Leotta e Max Giusti, situato all’interno di un impianto di padel a Milano, registra pesanti difficoltà finanziarie. Con una perdita di 381 mila euro e un passivo triplicato, il bilancio del 2024 evidenzia le sfide affrontate dal locale, che fatica a consolidarsi nel panorama della ristorazione. Un esempio di come anche le iniziative più promozionali possano incontrare ostacoli sul mercato.

381 mila euro di perdita e un passivo triplicato conti in rosso per il ristorante di alessandro borghese diletta leotta e max giusti

© Ilfattoquotidiano.it - “381 mila euro di perdita e un passivo triplicato”: conti in rosso per il ristorante di Alessandro Borghese, Diletta Leotta e Max Giusti

L’ Abks breaktime fatica ad affermarsi. Come riporta Affari italiani, il bistrot aperto all’interno di un impianto di padel a Milano ha chiuso il 2024 con una perdita di 381 mila euro. Tra i soci del locale figurano Alessandro Borghese, Max Giusti e Diletta Leotta. Nelle scorse settimane l’assemblea degli azionisti della Padel palace srl, società proprietaria del locale, ha reso noto il bilancio del 2024. Il passivo è quasi triplicato rispetto al 2023, quando la cifra ammontava a 136 mila euro. La perdita è stata coperta grazie all’utilizzo parziale dei versamenti degli azionisti. Male i ricavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Scherzi a parte, Max Giusti e Diletta Leotta verso la conduzione

Leggi anche: Max Tortora, Diletta Leotta e Valeria Fabrizi tra le novità della nuova stagione di Don Matteo 15

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

381 mila euro perdita“381 mila euro di perdita e un passivo triplicato”: conti in rosso per il ristorante di Alessandro Borghese, Diletta Leotta e Max Giusti - Abks breaktime di Milano in difficoltà: triplicato il passivo rispetto al 2023 nonostante il lieve aumento dei ricavi ... ilfattoquotidiano.it

381 mila euro perditaBistrot di Diletta Leotta, Alessandro Borghese e Max Giusti: «Perdite triplicate, passivo di 381mila euro» - Non decolla, almeno per ora, ABKS Breaktime, il bistrot aperto all’interno di un impianto di padel a Milano e lanciato nel marzo 2024 anche ... msn.com

381 mila euro perditaAlessandro Borghese, non decollano gli affari del bistrot di Milano per gli amanti del padel - Il bistrot di Alessandro Borghese, Diletta Leotta e Max Giusti in profondo rosso: perdite triplicate e passivo di 381mila euro. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.