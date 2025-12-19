381 mila euro di perdita e un passivo triplicato | conti in rosso per il ristorante di Alessandro Borghese Diletta Leotta e Max Giusti
Il ristorante di Alessandro Borghese, Diletta Leotta e Max Giusti, situato all’interno di un impianto di padel a Milano, registra pesanti difficoltà finanziarie. Con una perdita di 381 mila euro e un passivo triplicato, il bilancio del 2024 evidenzia le sfide affrontate dal locale, che fatica a consolidarsi nel panorama della ristorazione. Un esempio di come anche le iniziative più promozionali possano incontrare ostacoli sul mercato.
L’ Abks breaktime fatica ad affermarsi. Come riporta Affari italiani, il bistrot aperto all’interno di un impianto di padel a Milano ha chiuso il 2024 con una perdita di 381 mila euro. Tra i soci del locale figurano Alessandro Borghese, Max Giusti e Diletta Leotta. Nelle scorse settimane l’assemblea degli azionisti della Padel palace srl, società proprietaria del locale, ha reso noto il bilancio del 2024. Il passivo è quasi triplicato rispetto al 2023, quando la cifra ammontava a 136 mila euro. La perdita è stata coperta grazie all’utilizzo parziale dei versamenti degli azionisti. Male i ricavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
