19 marzo 1970 | il giorno in cui Michele Dancelli oscurò Willy Brandt

Il 19 marzo 1970, Michele Dancelli scrisse una pagina memorabile del ciclismo, oscurando la figura di Willy Brandt. La sua scomparsa, avvenuta ieri a Castenedolo, porta via un protagonista di quegli anni intensi e affascinanti. Ricordato con affetto e ammirazione, Dancelli rimarrà per sempre nel cuore di chi ha amato lo sport e la storia italiana.

La scomparsa di Michele Dancelli, avvenuta ieri a Castenedolo in provincia di Brescia, dov'era nato l'8 maggio 1942, ha destato una profonda emozione in tutti i boomer italiani. Campione istintivo e irrazionale che, se avesse corso usando maggiormente la testa, avrebbe vinto ancor più di quanto non abbia fatto, Dancelli rimarrà per sempre scolpito nella memoria storica nazionale per aver conquistato, giovedì 19 marzo 1970, la 61ma Milano-Sanremo, ponendo fine a un digiuno di vittorie italiane lungo ben 17 anni, per la precisione dal successo di Loretto Petrucci nel 1953. Seppur nota come la classicissima di primavera, all'epoca la Milano-Sanremo segnava più la chiusura dell'inverno, venendo disputata nella ricorrenza festiva di San Giuseppe, almeno fino alla sua abolizione nel 1977.

