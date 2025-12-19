Dopo “Open to meraviglia” le aspettative erano basse, ma a quanto pare c’è sempre modo di peggiorare la situazione, qualsiasi essa sia. Perché proprio la Venere di Botticelli in versione umana a pubblicizzare il turismo italiano? Questa è la domanda che si sta facendo l’opinione pubblica dopo che la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha presentato una giovane modellaattrice per interpretare la Venere in carne ed ossa. Francesca Faccini si è presentata a un regolare casting al ministero ed è stata scelta. All’evento la ministra non solo presenta la Venere in carne ed ossa, ma accompagna la nuova attività di promozione del ministero del Turismo dichiarando che “non ci manca nulla, ma dobbiamo essere più attrattivi”, con offerte turistiche che devono essere “sempre più sexy”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - 138mila euro per il turismo, Santanchè ci riprova con la Venere umana

Leggi anche: Santanché: 2025 da record per il turismo italiano. E la Venere prende vita con ‘Welcome to Meraviglia’

Leggi anche: Francesca Faccini: la nuova Venere della ministra Santanchè è costata 138 mila euro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

138mila euro per il turismo, Santanchè ci riprova con la Venere umana - Dalla Venere digitale a quella reale: la strategia del turismo italiano dopo le polemiche sulla campagna Open to meraviglia. quifinanza.it