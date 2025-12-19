11 libri fuori dal comune | per chi vuole leggere qualcosa di diverso

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se sei alla ricerca di letture che rompono gli schemi, questa selezione di 11 libri ti sorprenderà. Per chi desidera andare oltre i soliti titoli, scoprire storie e idee fuori dal comune può riaccendere la passione per la lettura. In un panorama in cui la lettura è in declino, questi libri rappresentano un invito a riscoprire il piacere di sfogliare pagine diverse, stimolanti e originali.

11 libri fuori dal comune per chi vuole leggere qualcosa di diverso

© Screenworld.it - 11 libri fuori dal comune: per chi vuole leggere qualcosa di diverso

Ormai è un dato di fatto, nessuno legge più. Le statistiche dell’Osservatorio dell’AIE (Associazione Italiana Editori) per il 2024 confermano che solo il 30% degli italiani legge e lo fa in maniera frammentaria, senza costanza. Perciò, in un Paese in cui la lettura è in crisi, è necessario mostrare come anche la letteratura possa essere intrigante e stimolante. Alcuni libri potrebbero attirare l’attenzione dei non-lettori, grazie alle loro caratteristiche fuori dal comune. Entrano in gioco forme narrative costruite per incuriosire il lettore e renderlo una figura essenziale per lo svolgimento della storia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche: Libri vietati da leggere per la settimana dei libri proibiti 2025

Leggi anche: Il Comune che promuove progetti e iniziative per chi ama leggere

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Stati Generali della Cultura e del Turismo, Biancani: «Il 2025 è stato l’anno in cui abbiamo attivato novità sulla programmazione e promozione della città, grazie ad Auditorium e Vitrifrigo abbiamo incrementato gli eventi fuori stagione; Riflessioni fuori dal calice, Franco De Luca presenta il suo libro “La preghiera del diavolo; ’Fuori Sacco’, e la cronaca diventa storia; Eventi segnalati dai Comuni.

Storie di donne fuori dal comune al Festival Eccentriche - Scrittrici, artiste e donne della storia che hanno attraversato le epoche in maniera divergente e rivoluzionaria raccontate da scrittrici, scienziate e artiste di oggi con un ritratto inedito: accadrà ... ansa.it

Come funziona davvero il malware (ciò che la maggior parte delle persone non capisce)

Video Come funziona davvero il malware (ciò che la maggior parte delle persone non capisce)

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.