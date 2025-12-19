? Se fossi te | Laura Chiatti e Marco Bocci si scambiano le vite su Rai 1

La coppia più amata del cinema italiano debutta insieme in una commedia fantastica: un viaggio tra ricchezza e povertà per riscoprire il valore dell’onestà e della condivisione. Laura Chiatti e Marco Bocci, coppia nella vita reale che per la prima volta (e ironicamente l’ultima, come scherza l’attrice) condivide il set per un intero progetto e . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

