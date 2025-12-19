? Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 2025 | Trionfo e Montepremi
Anita Mazzotta conquista il titolo di Grande Fratello 2025, emergendo come vincitrice indiscussa di questa emozionante edizione. La tatuatrice si impone in una finale ricca di suspense, superando Giulia e Jonas, e si aggiudica il prestigioso montepremi. Condotta magistralmente da Simona Ventura, questa avventura ha regalato momenti indimenticabili e sorprese fino all’ultimo istante. Un trionfo che consacra Anita come protagonista della stagione.
La tatuatrice conquista il gradino più alto del podio nell’edizione condotta da Simona Ventura, battendo in finale Giulia e Jonas. La finale del Grande Fratello 2025, andata in onda giovedì 18 dicembre, ha decretato il suo verdetto: Anita Mazzotta è la vincitrice ufficiale. Dopo tre mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, la . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Leggi anche: Grande Fratello 2025, vince Anita Mazzotta: chi è e quanto ha vinto
Leggi anche: Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 19
Grande Fratello 2025, chi ha vinto: Anita Mazzotta è la vincitrice; Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 2025; Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 2025; Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025. Ieri la finalissima condotta da Simona Ventura.
Grande Fratello, Anita Mazzotta vince la 19esima edizione: le prime dichiarazioni dei finalisti (VIDEO) - La piercer milanese Anita Mazzotta ha sbaragliato la concorrenza in finale e vinto la 19esima edizione del Grande Fratello. comingsoon.it
Anita Mazzotta vince il Grande Fratello: dalla love story con Jonas al gradino più alto del podio - A trionfare al Grande Fratello 2025 è Anita Mazzotta: ecco cos'è successo nell'ultima puntata del programma, andata in onda giovedì 18 dicembre. cosmopolitan.com
Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025: chi è, la classifica finale - Dietro di loro, Grazia Kendy e Omer Elomari, primo eliminato della serata ... iodonna.it
GRANDE FRATELLO 2025, è duello ANITA-JONAS per il trionfo? Chi vincerà?
Oltre al premio finale, i concorrenti percepiscono un compenso legato ai giorni/settimane di permanenza nella Casa, che aumenta con la durata della partecipazione #grandefratello #AnitaMazzotta #fblifestyle - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.