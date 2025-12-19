? Federica Pellegrini annuncia la seconda gravidanza | in arrivo un’altra bambina! ?

Federica Pellegrini sorprende tutti con una dolce notizia: la campionessa annuncia la seconda gravidanza, con l’arrivo di un’altra bambina. Venerdì 19 dicembre 2025, la “Divina” del nuoto italiano condivide con entusiasmo questa meravigliosa novità, rendendo ancora più speciale il suo cammino personale e professionale. Una nuova avventura che scalda il cuore dei suoi fan e di chi la segue con affetto.

La "Divina" del nuoto italiano ha scelto proprio oggi, venerdì 19 dicembre 2025, per condividere con il mondo una notizia meravigliosa: lei e il marito Matteo Giunta aspettano la loro seconda figlia. L'annuncio è arrivato via Instagram con uno scatto dolcissimo in cui le mani di Federica, Matteo e della piccola Matilde (nata il 3 gennaio 2024) si intrecciano.

