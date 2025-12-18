Zooey Deschanel svela un retroscena | Avevo perso il ruolo in Elf doveva farlo Katie Holmes

Zooey Deschanel rivela un retroscena sorprendente: avrebbe dovuto interpretare il ruolo di protagonista in Elf, ma la parte fu originariamente destinata a Katie Holmes. L’attrice ha spiegato che è riuscita a partecipare solo grazie al ritiro dell’attrice di Dawson’s Creek all’ultimo minuto, trasformando così il film in un classico natalizio amatissimo.

Secondo quanto rivelato dall'attrice, fu solo per il ritiro all'ultimo minuto della star di Dawson's Creek se potè prendere parte al progetto, in seguito diventato uno dei più amati della stagione natalizia Zooey Deschanel ha rivelato durante un'intervista al podcast "Call Her Daddy" che le è stato offerto il ruolo femminile principale in Elf solo dopo che Katie Holmes ha abbandonato il film a causa di conflitti di programmazione. All'epoca, Deschanel aveva solo 21 anni quando aveva svolto il provino per il film, anche se ha rivelato che Favreau le aveva spiegato che non era necessario provare le battute insieme perché "avevano appena offerto la parte a Katie Holmes". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

