Zigzag sospetto e rifiuta il controllo

Un ventenne di Cannara ha attirato l’attenzione dei carabinieri con un comportamento sospetto in bicicletta, zigzagando per le vie del paese. Alla richiesta di sottoporsi al test antidroga, ha rifiutato categoricamente, rischiando conseguenze legali. Oltre al rifiuto, è stato denunciato per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, aggravando la sua posizione. Un episodio che sottolinea l’importanza del rispetto delle norme e della sicurezza pubblica.

© Lanazione.it - Zigzag "sospetto" e rifiuta il controllo CANNARA - Andava in bicicletta zigzagando e, fermato dai carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga: guai per un ventenne del posto che è stato denunciato per essersi sottoposto all'accertamento per verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti, oltre che per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Era infatti in possesso di 3 grammi di hashish ma, soprattutto, di un coltello metallico giapponese con una lama di 13 centimetri. I militari lo hanno notato durante un servizio di controllo alla circolazione stradale: all'uscita da un bar, si è allontanato in bici con un'andatura irregolare, procedendo a zig-zag, comportamento che ha attirato l'attenzione dei carabinieri che lo hanno fermato immediatamente.

