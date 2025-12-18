Zidane ed il rientro sulla panchina | ecco quale squadra lo aspetta Allontanate tutte le voci che lo vedevano altrove

Zinédine Zidane si prepara a tornare sulla panchina, questa volta con la maglia della Nazionale francese. Dopo aver lasciato il Real Madrid, il suo nome circolava in molteplici contesti, ma ora si parla di un nuovo importante ruolo. Il suo ritorno in campo internazionale è ormai certo, con l’obiettivo di guidare i Bleus verso il successo nel 2026, consolidando così il suo legame con la Francia e il mondo del calcio.

Zidane sarà il nuovo commissario tecnico dei Bleus. L'ex tecnico del Real Madrid prenderà il posto di Deschamps nel 2026. Il futuro di Zinedine Zidane sembra finalmente essere arrivato a un punto di svolta definitivo, allontanando definitivamente le voci che lo volevano sulla panchina del Real Madrid o altri club. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'ex fuoriclasse francese avrebbe raggiunto un accordo verbale con la Federazione calcistica della Francia. Il piano è ormai delineato: Zizou succederà a Didier Deschamps immediatamente dopo la conclusione della Coppa del Mondo 2026, realizzando quello che ha sempre definito come il suo "sogno" professionale più grande.

