Zes Unica Senese | Così si premiano i territori già forti e la Calabria resta ai margini
La Zes Unica prometteva di essere un motore di sviluppo per il Sud, favorendo investimenti e occupazione nelle aree più fragili. Tuttavia, secondo la senese Zes Unica, il progetto sembra premiare i territori già forti, lasciando la Calabria ai margini. Una riflessione sulla reale efficacia di questa strategia e sulle disparità ancora presenti nel Mezzogiorno.
La Zes Unica avrebbe dovuto rappresentare uno strumento strategico per attrarre investimenti e creare occupazione nei territori più fragili del Mezzogiorno. In Calabria, però, i risultati sono ben lontani dagli obiettivi iniziali. I dati disponibili mostrano una regione ancora marginale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Zes unica, in Sicilia oltre 200 milioni di credito d'imposta senza copertura: "Intervenga la Regione" - Il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, che ha trasmesso una nota ufficiale al governatore Schifani e agli assessori Dagnino e Tamajo, chiedendo l’attivazione di risorse aggiuntive a sostegno de ... msn.com
Zes Unica, allarme di Sicindustria: “Mancano 210milioni di coperture” - PALERMO – Circa 210milioni di euro di credito d’imposta per la Zes Unica rischiano di restare senza copertura in Sicilia. livesicilia.it
Insuccesso della Zes Unica in Calabria, Senese (Uil): «Regione poco scelta per mancanza di infrastrutture» - «Invece di riequilibrare i divari territoriali, rischia di amplificarli: le regioni già relativamente più dotate di infrastrutture e servizi attraggono la maggior parte delle autorizzazioni, mentre al ... ecodellojonio.it
