La Zes Unica prometteva di essere un motore di sviluppo per il Sud, favorendo investimenti e occupazione nelle aree più fragili. Tuttavia, secondo la senese Zes Unica, il progetto sembra premiare i territori già forti, lasciando la Calabria ai margini. Una riflessione sulla reale efficacia di questa strategia e sulle disparità ancora presenti nel Mezzogiorno.

© Reggiotoday.it - Zes Unica, Senese: "Così si premiano i territori già forti e la Calabria resta ai margini"

La Zes Unica avrebbe dovuto rappresentare uno strumento strategico per attrarre investimenti e creare occupazione nei territori più fragili del Mezzogiorno. In Calabria, però, i risultati sono ben lontani dagli obiettivi iniziali. I dati disponibili mostrano una regione ancora marginale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Zes unica, in Sicilia oltre 200 milioni di credito d'imposta senza copertura: "Intervenga la Regione" - Il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, che ha trasmesso una nota ufficiale al governatore Schifani e agli assessori Dagnino e Tamajo, chiedendo l’attivazione di risorse aggiuntive a sostegno de ... msn.com