Zelensky | Possiamo difenderci solo con l' aiuto finanziario La Ue decida entro fine anno Tusk | Soldi oggi o sangue domani
In un clima di tensione e decisioni cruciali, Zelensky sottolinea l'importanza dell'aiuto finanziario per la difesa di Kiev, mentre Tusk avverte sul rischio di costi umani imminenti. A Bruxelles si discute il futuro delle risorse, tra asset russi ed eurobond, per finanziare il prestito di riparazione. La scelta potrebbe influenzare profondamente il sostegno internazionale e le sorti del conflitto.
