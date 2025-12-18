Zelensky | Possiamo difenderci solo con aiuti finanziari La Ue non crolli adesso e decida La trattativa tra i leader prosegue a oltranza 

In un momento cruciale, Zelensky sottolinea l'importanza di aiuti finanziari per la difesa, mentre a Bruxelles la discussione si concentra sulle modalità di finanziamento per Kiev. La decisione su come procedere, tra asset russi o eurobond, potrebbe segnare un punto di svolta nella strategia europea, con i leader che continuano a negoziare senza sosta. La posta in gioco è alta, e il destino di un sostegno solido dipende dalle scelte in corso.

A Bruxelles si vota su come finanziare il prestito di riparazione a Kiev, con gli asset russi o con gli eurobond. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

