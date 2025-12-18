Zelensky | Possiamo difenderci solo con aiuti finanziari La Ue non crolli adesso e decida La trattativa tra i leader prosegue a oltranza

In un momento cruciale, Zelensky sottolinea l'importanza di aiuti finanziari per la difesa, mentre a Bruxelles la discussione si concentra sulle modalità di finanziamento per Kiev. La decisione su come procedere, tra asset russi o eurobond, potrebbe segnare un punto di svolta nella strategia europea, con i leader che continuano a negoziare senza sosta. La posta in gioco è alta, e il destino di un sostegno solido dipende dalle scelte in corso.

Zelensky, gli aiuti dall’Europa “per altri due o tre anni” e gli occhi puntati su Pokrovsk - Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno finanziario europeo per continuare a combattere le forze ... quotidiano.net

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato: "L'alleanza tra #Europa, #Ucraina e Stati Uniti è importante. Non possiamo gestire senza europei e americani, e quindi dobbiamo prendere decisioni importanti". x.com

CONSIGLIO EUROPEO | Il presidente Antonio Costa accoglie Volodymyr Zelensky al summit a Bruxelles: 'Non usciremo senza una decisione finale su come sostenere Kiev'. L'uso degli asset russi nella bozza del vertice, ma il testo sull'Ucraina separato dalle facebook

