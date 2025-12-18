Zelensky | ‘confiscare i beni ai russi come si fa con i narcotrafficanti’
Il dibattito sulla confisca dei beni russi come misura di difesa si intensifica, con Zelensky che sottolinea la legittimità di usare tutte le risorse disponibili. La proposta di agire come si fa con i narcotrafficanti evidenzia la volontà di adottare strategie decise e moralmente giustificate per proteggere la sovranità e la sicurezza nazionale in un contesto di forte tensione internazionale.
''la decisione di utilizzare appieno le risorse russe per difendersi è una delle decisioni più chiare e moralmente giustificate''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
