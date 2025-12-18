Zelensky | ‘confiscare i beni ai russi come si fa con i narcotrafficanti’

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla confisca dei beni russi come misura di difesa si intensifica, con Zelensky che sottolinea la legittimità di usare tutte le risorse disponibili. La proposta di agire come si fa con i narcotrafficanti evidenzia la volontà di adottare strategie decise e moralmente giustificate per proteggere la sovranità e la sicurezza nazionale in un contesto di forte tensione internazionale.

zelensky 8216confiscare i beni ai russi come si fa con i narcotrafficanti8217

© Imolaoggi.it - Zelensky: ‘confiscare i beni ai russi come si fa con i narcotrafficanti’

''la decisione di utilizzare appieno le risorse russe per difendersi è una delle decisioni più chiare e moralmente giustificate''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche: Confiscare i beni russi per armare Kiev? L’Europa si spacca, la Sicilia paga il conto

Leggi anche: Zelensky in cortocircuito: "Usare beni congelati russi per comprare armi contro russi", ma il Belgio frena e chiede "più garanzie", Ue blocca l'accordo contro Russia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

zelensky 8216confiscare beni russiZelensky: “Garanzie sicurezza necessarie per fine guerra”. Poi la pressione su asset russi - L'intervento del presidente dell'Ucraina Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles tra guerra, accordi di pace e asset russi. newsmondo.it

zelensky 8216confiscare beni russiConsiglio europeo, si decide su asset russi. Tusk: «Soldi oggi o sangue domani in Europa». Zelensky: invio di truppe europee ridurrebbe i rischi - La presenza delle truppe europee in Ucraina diminuirebbe il rischio di una nuova invasione russa, non diciamo che debbano combattere». leggo.it

zelensky 8216confiscare beni russiZelensky a Ue: usare asset russi è "Giusto usare gli asset" - Sul supporto a Kiev: "Vari modi per avere" finanziamenti, ma preferibile un prestito riparatorio così "la Russia capisce che è colpevole". rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.