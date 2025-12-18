Zelensky | C' è chi non ci vuole nella Nato? I politici cambiano qualcuno vive qualcuno muore – Il video

Il leader ucraino Zelensky ribadisce che l’adesione alla NATO non dipende dall’Ucraina stessa, sottolineando come i cambiamenti politici possano influenzare le decisioni. In un video diffuso dall’Agenzia Vista a Bruxelles, il presidente evidenzia la complessità delle dinamiche internazionali, dove alcuni politici cambiano e altri purtroppo non ci sono più, lasciando il destino dell’Ucraina nelle mani di altri attori.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 "Se qualcuno dice che l'Ucraina non entrerà nella Nato, allora la decisione non spetta all'Ucraina. È responsabilità degli Stati membri della Nato. Quanto al carattere definitivo o meno di alcune posizioni politiche, i politici cambiano. Qualcuno vive, qualcuno muore. È la vita. Quanto all'idea che la situazione cambi, forse la posizione cambierà in futuro. Forse qualcuno si renderà conto che un esercito ucraino forte rafforza la Nato e non il contrario". Lo ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Le coppie arrivano all'altare: qualcuno ci sale, qualcuno gira sui tacchi e se ne va

Leggi anche: Attentato a Ranucci: chi c’è dietro? “Non credo a mandanti politici. Più qualcuno legato alla criminalità”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ucraina ancora stallo sui territori Zelensky insiste | serve un referendum | Mosca | non c' è stata nessuna telefonata tra Trump e Putin.

Zelensky, 'Putin vuole disastro umanitario in inverno' - Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante l'incontro bilaterale a Downing Street col premier britannico Keir Starmer prima ... ansa.it

Trump: “Zelensky non vuole fare la pace”. I volenterosi di guerra sono i suggeritori. “Questo genere di cose finisce nella terza guerra mondiale” Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente affermato che l'unico avversario del piano di pace proposto dagli USA facebook

#Ucraina Per il Cremlino, con i colloqui in Europa Zelensky vuole inserire nel piano di pace USA "proposte inaccettabili" per Mosca. Sull'ipotesi di un referendum sul destino del #Donbass, il consigliere Ushakov dice: "Appartiene alla Russia, secondo la Cos x.com