Il presidente Zelensky sottolinea l’importanza di impedire il ritorno degli asset russi nelle mani di Mosca, evidenziando come la questione finanziaria rimanga irrisolta. Con fermezza, ha condiviso la sua posizione con i leader internazionali, sottolineando la necessità di strategie efficaci e condivise per garantire la stabilità e la sicurezza della regione. La situazione resta complessa e richiede attenzione continua a livello globale.

© Imolaoggi.it - Zelensky: ‘asset russi non devono tornare nelle mani di Mosca’

“La questione finanziaria non è stata risolta. Ho espresso apertamente la mia opinione oggi ai nostri colleghi e leader. Credo che il prestito di riparazione (sugli asset russi, ndr), questa questione, debba essere risolta positivamente, perché non riguarda solo il sostegno finanziario all’Ucraina, ma nel primo trimestre del prossimo anno, ma è anche una questione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Zelensky all’Europa: “Usare i beni russi è morale, giusto e legale. È una scelta che renderà l’Ue più forte” - Appello ai leader Ue per trasformare la solidarietà in una scelta concreta: confiscare i beni russi per sostenere Kiev, rafforzare la sicurezza europea e dimostrare che l’Europa non può essere divisa ... msn.com