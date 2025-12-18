Zelensky a Ue | Giusto usare gli asset

Durante la conferenza stampa a Bruxelles, il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato l'importanza di utilizzare gli asset europei per rafforzare la sicurezza, evidenziando come la presenza di truppe europee possa ridurre il rischio di ulteriori invasioni russe, senza tuttavia suggerire l'uso diretto delle forze militari europee nel conflitto.

16.20 Conferenza stampa a Bruxelles del presidente ucraino. Zelensky insiste: "La presenza di truppe europee diminuirebbe il rischio di nuova invasione russa, non diciamo debbano combattere". Sul supporto a Kiev: "Vari modi per avere" finanziamenti, ma preferibile un prestito riparatorio così "la Russia capisce che è colpevole". La decisione Ue ne rifletta i valori aggiunge. Usare asset "è giusto,morale,legale", dice "Progressi" nel dialogo con gli Usa; "forse più ottimismo che realismo" e "il Donbass è la questione non risolta".

