YouTube batte Netflix e Amazon | trasmetterà gli Oscar dal 2029 Ecco perché la diretta potrà durare all’infinito

YouTube si prepara a rivoluzionare il mondo della televisione, trasmettendo gli Oscar dal 2029. La cerimonia, accessibile gratuitamente ovunque, offrirà in diretta tutto ciò che riguarda l’evento, dal red carpet ai contenuti esclusivi dietro le quinte. Una novità che cambierà per sempre il modo di vivere e condividere questa prestigiosa manifestazione, aprendo le porte a un’esperienza infinita e senza barriere.

La cerimonia degli Oscar andrà in onda su Youtube e verrà trasmessa gratuitamente in tutto il mondo. L’intero pacchetto, dal red carpet ai contenuti dietro le quinte, passando dalle immagini dello storico Ballo del Governatore, saranno disponibili in diretta gratuita sul canale social dal 2029. Come riporta Variety durante gli Oscar trasmessi su Youtube continueranno ad esserci spot pubblicitari. Chi ha siglato lo storico e a suo modo rivoluzionario accordo parla di necessaria maggiore “accessibilità verso il crescente pubblico globale dell’Academy” proprio grazie alle funzionalità tipiche di Youtube come i sottotitoli e le tracce audio in più lingue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

