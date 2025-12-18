Yildiz la Juventus può contare su di lui | una statistica in particolare potrebbe motivare l’attaccante turco Non è mai successo finora

Yildiz si prepara a scrivere un nuovo capitolo con la Juventus, con una statistica che potrebbe dargli la spinta giusta. L’attaccante turco è determinato a vivere un momento speciale contro la Roma di Gasperini, puntando al suo primo gol contro i giallorossi. La sua presenza e il suo potenziale sono un’arma in più per i bianconeri, pronti a chiudere il 2025 con una vittoria importante.

© Juventusnews24.com - Yildiz, la Juventus può contare su di lui: una statistica in particolare potrebbe motivare l'attaccante turco. Non è mai successo finora Yildiz guida i bianconeri nell'ultimo match del 2025. Il talento turco punta al primo gol assoluto contro i giallorossi di Gasperini. La Juventus si appresta a chiudere l'anno solare con una delle sfide più delicate e sentite della stagione. Sabato 20 dicembre, alle ore 20:45, l'Allianz Stadium sarà il teatro del big match contro la Roma, una gara che mette in palio punti pesanti per la zona alta della classifica. I giallorossi, attualmente al quarto posto con 30 punti, precedono i bianconeri di quattro lunghezze, rendendo la vittoria un imperativo per la squadra di Luciano Spalletti. Recentemente eletto dai tifosi come miglior giocatore del mese, Kenan Yildiz ha dimostrato di sapersi caricare la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà, colmando il vuoto lasciato dall'assenza di Vlahovic.

Contava vincere e la Juve lo ha fatto: il come non conta. Il diamante Yildiz e l’anello da costruire - Il lavoro di Spalletti si intravede, c’è qualcosa nel modo di esprimersi più convincente, ma continuano gli strafalcioni: l'analisi del direttore di Tuttosport ... tuttosport.com

Yildiz, il più giovane "centenario" di sempre della Juve. E va in scia a Yamal e Doué - Kenan Yildiz ha festeggiato sulla neve di Bodo, esibendosi in una serie di slalom speciali sul sintetico dell’Aspmyra Stadion, le 100 presenze con la maglia della Juventus. gazzetta.it

Yildiz MVP del mese di novembre: l'annuncio della Juventus - facebook.com facebook

Tra la #Juventus e #Yildiz continuano i dialoghi per il rinnovo del contratto! [ @FabrizioRomano] x.com

