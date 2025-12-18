Yildiz Juve eletto MVP di novembre | il 10 bianconero premiato dai tifosi | ecco quando ci sarà la cerimonia

Kenan Yildiz si distingue come MVP di novembre, conquistando il cuore dei tifosi bianconeri. Il talento turco, numero 10, è stato premiato dai supporter juventini, rafforzando il suo legame con la squadra e la città. La cerimonia di consegna del premio si avvicina: ecco quando i tifosi potranno celebrare ufficialmente il loro campione.

Yildiz Juve, eletto MVP di novembre: il 10 bianconero premiato dai tifosi: ecco quando ci sarà la cerimonia Yildiz Juve, il turco è stato scelto MVP del mese di novembre: il numero 10 premiato dai tifosi bianconeri: ecco quando Il legame tra Kenan Yildiz e i tifosi della Juventus si rafforza di partita in partita. Il classe 2005 è stato eletto MVP del mese di novembre dai sostenitori bianconeri, un riconoscimento che certifica

