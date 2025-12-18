Yildiz è ora ufficiale: i tifosi della Juve esplodono di gioia, pronti a celebrare un nuovo capitolo. L’annuncio recente ha acceso l’entusiasmo tra i sostenitori bianconeri, che attendono con trepidazione le novità su questo promettente talento. La passione juventina si infiamma, mentre il futuro del club si fa ancora più emozionante.

© Calciomercato.it - Yildiz, adesso è ufficiale: tifosi della Juve in delirio

Arrivano un importantissimo annuncio di questi minuti su Kenan Yildiz: i tifosi della Juve alzano le braccia al cielo. Cresce l’attesa per la super sfida tra Juve e Roma, valida per la 16esima giornata di Serie A e in programma sabato sera alle ore 20:45. Entrambe le squadre vivono un buonissimo momento di forma e vengono da un successo: la Juve da quello ottenuto sul campo del Bologna, i giallorossi invece si sono imposti sul campo grazie alla rete di Wesley. Kenan Yldiz (Ansa) – Calciomercato.it Adesso sono 4 i punti di distacco tra le due squadre, con l’undici di Gasperini quarto in classifica e quello allenato da Spalletti che insegue al quinto posto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

