Xbox Store sono disponibili i Countdown Sale con migliaia di giochi in sconto

Scopri le imperdibili offerte di Xbox Store con i Countdown Sale, dove migliaia di giochi sono in sconto. Un’occasione unica per arricchire la tua libreria di titoli preferiti e prepararti al meglio per le festività. Approfitta di queste promozioni esclusive e vivi l’esperienza di gioco come mai prima d’ora, prima che terminino!

© Game-experience.it - Xbox Store, sono disponibili i Countdown Sale con migliaia di giochi in sconto Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, Xbox dà il via a uno dei momenti più attesi dagli appassionati: i Countdown Sale. A partire da oggi, 18 dicembre, lo store digitale di Microsoft propone migliaia di giochi a prezzo scontato, coinvolgendo l’intero ecosistema Xbox e anche il catalogo PC. È un’occasione pensata sia per chi vuole recuperare grandi produzioni sia per chi desidera scoprire nuovi titoli spendendo meno. I Countdown Sale resteranno attivi fino al 7 gennaio, offrendo quindi diverse settimane per valutare con calma gli acquisti. La quantità di offerte è molto elevata, con oltre 2.000 giochi coinvolti, ed è consigliabile prendersi il tempo necessario per esplorare lo store e confrontare le varie proposte. 🔗 Leggi su Game-experience.it Leggi anche: Parte Xbox Indie Demo Fest: sono ora disponibili oltre 30 demo di giochi indie su Xbox Series X|S e PC Leggi anche: Giochi gratuiti xbox free play days scopri i 6 nuovi titoli disponibili per un tempo limitato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Amazon meglio degli store digitali: Battlefield 6, FC 26 e F1 25 ora a prezzi più bassi (con codice digitale per PC); Just Dance 2026 Edition al miglior prezzo per Xbox e Switch: è il gioco perfetto per le feste; Note sulla patch di Rocket League v2.63; Xbox, al via l’evento Indie Selects Demo Fest: disponibili 37 giochi in versione di prova. Xbox apre lo store mobile: sull’app arrivano finalmente gli acquisti diretti - Dopo anni di attese e limitazioni, Xbox compie un passo significativo nel mondo mobile. tecnoandroid.it

Xbox Store, al via la serie Publisher Spotlight: quali sconti sono disponibili? - Su Xbox Store ci sono tantissime serie famose in sconto e tanti titoli popolari da recuperare immediatamente ... everyeye.it

Ultima chiamata! L'Xbox 360 Store sta per chiudere, gli sconti finali sono ora disponibili - La fine di un'era è ormai prossima: lunedì 29 luglio lo store di Xbox 360 andrà offline per sempre mettendo un punto ad una storia cominciata ben 18 anni fa. everyeye.it

XBOX SERIES S USATA !! 219.99€ GARANZIA 1 ANNO WWW.GAMESTOREBOLZANO.IT #usatogarantito #xboxseriess #garanzia #console #bolzano - facebook.com facebook

Addio all’app di Messenger per Windows dal Microsoft Store | Dismessa + Pacchetto x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.