WWE | Confermata la prima apparizione di John Cena dopo l’addio al ring sarà ospite di Cody Rhodes

John Cena ha disputato il suo ultimo match lo scorso weekend a Saturday Night’s Main Event a Washington, DC. Il “Leader della Cenation” si è arreso a GUNTHER, mettendo ufficialmente fine alla sua carriera sul ring. Tuttavia, non sarà l’ultima volta che vedremo John Cena in ambito della WWE. Prima del ritiro, Cena aveva dichiarato che avrebbe continuato a collaborare con la WWE in un ruolo non legato al wrestling. Successivamente, ha firmato un accordo quinquennale per ricoprire il ruolo di ambasciatore della compagnia. John Cena ospite del podcast di Cody Rhodes. Dopo il match, il WWE Champion, Cody Rhodes, aveva lasciato intendere che fosse in arrivo un annuncio importante legato a Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

