WRC – M-Sport Sesks e Munster ancora nei radar

Il rally mondiale continua a riservare sorprese e opportunità. M-Sport, Sesks e Munster sono ancora nel mirino, alimentando l'interesse e le discussioni nel paddock. Il team principal Richard Millener sottolinea come entrambe le opzioni siano concrete, mentre lavora con attenzione per definire il futuro del team e completare il puzzle per la prossima stagione. Un momento di grande fermento e incertezza nel mondo del WRC.

Il team principal Richard Millener chiarisce: "Entrambi restano opzioni concrete, stiamo costruendo il puzzle per il prossimo anno". L'annuncio di Josh McErlean e Jon Armstrong come piloti a tempo pieno per l'intera stagione WRC 2026 ha tracciato una direzione chiara per il progetto M-Sport, che assume sempre più una forte identità irlandese. Tuttavia, il team .

