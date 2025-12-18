WRC – M-Sport Sesks e Munster ancora nei radar

Il team M-Sport continua a valutare le opzioni per la prossima stagione, con Sesks e Munster ancora nel mirino. Il team principal Richard Millener ha confermato che entrambi rappresentano scelte concrete mentre si lavora per definire la composizione del team. La sfida è assemblare il puzzle perfetto per affrontare al meglio il futuro del campionato mondiale rally.

Il team principal Richard Millener chiarisce: "Entrambi restano opzioni concrete, stiamo costruendo il puzzle per il prossimo anno". L'annuncio di Josh McErlean e Jon Armstrong come piloti a tempo pieno per l'intera stagione WRC 2026 ha tracciato una direzione chiara per il progetto M-Sport, che assume sempre più una forte identità irlandese. Tuttavia, il team .

