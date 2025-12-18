WRC – Abiteboul | Il 2025 è stato un anno difficile ma necessario
Il 2025 si è rivelato un anno impegnativo per il WRC, segnato da sfide e successi. Il presidente di Hyundai Motorsport riflette sulla stagione, tra difficoltà e traguardi, e guarda con ottimismo al futuro, con un progetto tecnico ambizioso che punta già al 2026. Un percorso di crescita e determinazione per consolidare la posizione nel campionato mondiale rally.
Il presidente di Hyundai Motorsport analizza una stagione complessa nel Mondiale: due vittorie, quindici podi e un progetto tecnico ambizioso che guarda già al 2026. La stagione 2025 del FIA World Rally Championship si è chiusa con un bilancio articolato per Hyundai Motorsport, chiamata a difendere i titoli conquistati nel 2024 in un contesto tecnico . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Hyundai Motorsport nomina Abiteboul come nuovo Team Principal per il WRC - Hyundai ha deciso: per la stagione 2023 si affiderà all’esperienza di Abiteboul, chiamato a centrare il difficile obiettivo di riportare i coreani in cima alla classifica costruttori, dopo il vincente ... motorionline.com
Cyril Abiteboul nuovo responsabile Hyundai per il Mondiale Rally WRC - Cyril Abiteboul, ex amministratore delegato e team principal della Renault in Formula 1, è stato nominato nuovo responsabile del team Hyundai nel Mondiale Rally. gazzetta.it
