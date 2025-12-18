WRC – Abiteboul | Il 2025 è stato un anno difficile ma necessario

Il 2025 si è rivelato un anno impegnativo per il WRC, segnato da sfide e successi. Il presidente di Hyundai Motorsport riflette sulla stagione, tra difficoltà e traguardi, e guarda con ottimismo al futuro, con un progetto tecnico ambizioso che punta già al 2026. Un percorso di crescita e determinazione per consolidare la posizione nel campionato mondiale rally.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.