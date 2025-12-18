WRC – Abiteboul | Il 2025 è stato un anno difficile ma necessario

Il 2025 si è rivelato un anno impegnativo per Hyundai Motorsport, segnato da sfide e successi. Abiteboul, presidente del team, riflette su una stagione complessa ma fondamentale per il futuro, con due vittorie, quindici podi e un progetto tecnico ambizioso che punta già al 2026. Un percorso di crescita e innovazione che prepara il terreno per le sfide a venire nel Mondiale Rally.

