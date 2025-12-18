Wout van Aert si prepara al debutto stagionale nel ciclocross, affrontando la tappa di Anversa il 20 dicembre. Con una carriera costellata di successi, tra cui vittorie nelle classiche monumento come Fiandre e Roubaix, il suo nome è ormai un punto di riferimento nel ciclismo. L’atleta belga si presenta deciso e motivato, pronto a lasciare il segno anche nel fango della Coppa del Mondo.

© Oasport.it - Wout van Aert: “Vincere Fiandre e Roubaix? Se non ci credo io… I miei successi hanno lasciato il segno”

Wout van Aert si appresta a fare il proprio debutto stagionale nel ciclocross: l’appuntamento è per sabato 20 dicembre nel fango di Anversa, dove andrà in scena una tappa della Coppa del Mondo. Il fuoriclasse belga si appresta a dare vita all’attesissimo duello con l’olandese Mathieu van der Poel, Campione del Mondo che ha già debuttato con soddisfazione imponendosi a Namur. L’alfiere del Team Visma Lease a Bike ha voluto raccontare la sua stagione a margine della premiazione per la consegna del premio Flandrien: “ È vero che non ho avuto l’anno di maggior successo della mia carriera, ma ho sentito che le mie vittorie hanno lasciato il segno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Visma | Lease a Bike, Matthew Brennan: “L’attacco di Van der Poel alla Roubaix è stata la bomba di watt più potente mai vista”; UAE Team Emirates XRG, Tadej Pogacar in ricognizione sul percorso della Roubaix: “Non ama perdere e non è abituato”.

Wout van Aert svela il calendario del ciclocross: quando i duelli con van der Poel? Cinque sfide da urlo - Ci saranno cinque sfide tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert nel ciclocross durante l'inverno. oasport.it

VAN AERT. «SO DI POTER PUNTARE ALLA VITTORIA AL FIANDRE E ALLA ROUBAIX, NEL CUORE HO SIENA E STRADE BIANCHE» - Vincitore due volte negli ultimi dodici mesi, nella tappa del Giro d’Italia a Siena e a Parigi per il Tour de France, Wout van Aert continua a entusiasmare il pubblico del ciclismo che aspetta di vede ... tuttobiciweb.it