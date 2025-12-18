Woolrich la Regione alza la voce | Inaccettabili i trasferimenti di massa l’azienda si sieda a un tavolo

L’ennesima escalation tra Woolrich e le istituzioni bolognesi riflette la crescente preoccupazione per i 139 lavoratori coinvolti. La Regione chiede un confronto immediato, condannando i trasferimenti di massa come inaccettabili. La vertenza si fa sempre più tesa, richiedendo un dialogo urgente per tutelare i diritti e il futuro dei dipendenti.

Bologna, 18 dicembre 2025 – E’ ancora scontro tra istituzioni e l’azienda Woolrich: in ballo c’è la situazione drammatica dei 139 lavoratori bolognesi, la cui vertenza è sempre più calda. Vertenza Woolrich, l’intervento di Regione e Città Metropolitana. Oggi sono intervenuti l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, e il capo di gabinetto della Città metropolitana delegato del sindaco Matteo Lepore al Lavoro, Stefano Mazzetti definendo inaccettabile ”il metodo dei trasferimenti di massa unilaterali, che potrebbe di fatto tradursi in un licenziamento mascherato. La Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna faranno tutto il possibile per trovare una soluzione positiva della vertenza Woolrich”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

