William e Kate arrivano gli auguri di Natale | la tenera cartolina con George Charlotte e Louis

William e Kate sorprendono con una dolce cartolina di Natale, raffigurante George, Charlotte e Louis in un momento di famiglia. Un’immagine che trasmette sorrisi, semplicità e il calore delle tradizioni natalizie della famiglia reale britannica. Un gesto intimo e affettuoso che rende ancora più speciale questa festività.

«Auguriamo a tutti un felice Natale». Questo è il messaggio che accompagna la nuova foto di famiglia condivisa dai principi di Galles, dove Kate Middleton, William e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, si lasciano ritrarre sorridenti e uniti seduti tra i fiori, in - facebook.com facebook

