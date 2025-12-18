Le protagoniste italiane del biathlon aprono il fine settimana a Le Grand Bornard con grande entusiasmo. Wierer si sente diversa, quasi come tornare indietro nel tempo, mentre Vittozzi si immerge completamente nella competizione. La sprint femminile si presenta come un emozionante banco di prova, sottolineando la determinazione e il talento delle atlete azzurre in un appuntamento di grande rilievo sulla scena internazionale.

© Oasport.it - Wierer: “Mi sento diversa. Tornare a 40 anni come Vonn?”. Vittozzi: “Sto entrando dentro la gara”

L’Italia si è distinta nella sprint femminile di Le Grand Bornard, prova che ha aperto il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di biathlon nella località francese. Dorothea Wierer ha conquistato uno splendido terzo posto alle spalle della svedese Hanna Oeberg e della francese Lou Jeanmonnot, mentre Lisa Vittozzi ha terminato in quarta posizione. Le azzurre hanno chiuso la gara senza commette errori al poligono, distaccate rispettivamente di 11.4 e 14.9 secondi dalla vincitrice: questi saranno i ritardi con cui partiranno nell’inseguimento in programma sabato 20 dicembre (ore 12.15). Dorothea Wierer, confermatasi ai vertici dopo la vittoria nell’individuale di Oestersund, ha dichiarato attraverso i canali federali: “ Non mi aspettavo questa continuità ad alto livello, soprattutto oggi che mi sentivo le gare pesanti ad inizio gara: trovare due poligoni preciso e rapidi è stato fondamentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Chi è Lindsey Vonn, la vittoria in discesa libera a 41 anni e le lacrime sul podio: «Mi sento più forte che mai»

Leggi anche: L'impresa eccezionale di Lindsey Vonn, vittoria in discesa libera a 41 anni: «Mi sento più forte che mai»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Wierer: “Mi sento diversa. Tornare a 40 anni come Vonn?”. Vittozzi: “Sto entrando dentro la gara” - L'Italia si è distinta nella sprint femminile di Le Grand Bornard, prova che ha aperto il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di biathlon nella ... oasport.it