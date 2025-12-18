WhatsApp allarme per Silent Whisper | cos' è e cosa c' è da sapere

Un nuovo allarme nel mondo della cybersecurity riguarda

Gli esperty di cybersecurity hanno rivelato un'insidiosa tecnica di tracciamento ribattezzata "Silent Whisper", in grado di sfruttare il modo in cui le app di messaggistica più diffuse, come WhatsApp e Signal, gestiscono le conferme di consegna: sarebbero circa 3,5 miliardi gli utenti potenzialmente a rischio, un numero decisamente elevato. È sufficiente conoscere il numero di telefono per aprire una finestra sulle nostre abitudini, ma, diversamente da altre strategie di infiltrazione nei dispositivi elettronici, in questo caso non si tratta di vere e proprie violazioni di account. Come detto, alla base di questa falla ci sono i “delivery receipts”, vale a dire le conferme del recapito dei nostri messaggi: uno strumento sicuramente utile e prezioso in certi casi, ma che può essere utilizzato come mezzo di trasmissione di informazioni sensibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Allarme Silent Whisper: scoperta vulnerabilità su WhatsApp e Signal.

