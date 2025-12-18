Welcome to Meraviglia la Venere ‘in carne e ossa’ è la studentessa Francesca Faccini
Benvenuti a Meraviglia, dove la bellezza si manifesta nella semplicità e nell’autenticità. Oggi vi presentiamo Francesca Faccini, studentessa dai grandi occhi azzurri, capelli biondi e sorriso contagioso, che incarna una bellezza naturale e spontanea. Un’immagine fresca e genuina, un’icona di stile sobrio e raffinato.
(Adnkronos) – Due grandi occhi azzurri, capelli lunghi e biondi, un sorriso accattivante, trucco minimal, jeans, maglioncino azzurro e scarpe da tennis. E’ il look essenziale di Francesca Faccini, 23 anni, romana, la Venere “in carne e ossa”, come è stata presentata alla stampa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. E’ la testimonial della campagna . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
