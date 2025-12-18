Welcome to Meraviglia la Venere dello spot di Santanché in carne e ossa | le foto

Benvenuti in “Welcome to Meraviglia”, l’incarnazione della Venere dello spot di Santanché, ora in carne e ossa. Un viaggio attraverso l’Italia per scoprire meraviglie, emozioni e bellezza autentica. L’evoluzione della campagna della Venere Influencer promette di sorprendere e coinvolgere, portando l’Italia al centro del mondo con stile e passione. Un’occasione unica per vivere la nostra meraviglia.

© Lapresse.it - “Welcome to Meraviglia”, la Venere dello spot di Santanché in carne e ossa: le foto Pronti a girare l’Italia con ‘Welcome to Meraviglia’, l’evoluzione della campagna della Venere Influencer presentata oggi dalla ministra per il Turismo Daniela Santanché. Ecco La Venere prende vita – a impersonarla è la giovane Francesca Faccini – esce dal manifesto e si fa vera: da ‘Open to Meraviglia’ a ‘Welcome to Meraviglia’, per accogliere i milioni di turisti che ogni anno scelgono il Belpaese. Sarà presente sui canali Instagram di Venere (Venereitalia23) e di IG Italia, il primo magazine online dedicato alla narrazione della Nazione. La ministra del Turismo Daniela Santanchè (foto di Cecilia Fabiano LaPresse) La ministra del Turismo Daniela Santanchè e la “Venere in Carne ed Ossa” Francesca Faccini (foto di Cecilia Fabiano LaPresse) La ministra del Turismo Daniela Santanchè (foto di Cecilia Fabiano LaPresse) La Venere in Carne ed Ossa Franesca Faccini (foto di Cecilia Fabiano LaPresse) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: KPop Demon Hunters “strega” le classifiche e Jimmy Fallon: debutto in carne e ossa del trio Huntrix – VIDEO Leggi anche: Marzano e la generazione Z: "Non sanno ribellarsi perché non hanno eroi in carne e ossa" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Turismo, Venere influencer della campagna ministeriale prende vita - (askanews) – Si intitola “Welcome to Meraviglia” l’evoluzione della campagna del Ministero del Turismo che dal 2023 promuove le visite in Italia tramite un’immaginaria Venere di Bottic ... askanews.it Campagna del MiTur con Venere per borghi e isole nelle stazioni - L'Italia vista dal finestrino di un treno o dal ponte di un traghetto in viaggio con la Venere di Botticelli in veste di "influencer" contemporanea. ansa.it L’attesa lascia spazio alla meraviglia di una stagione tanto attesa e pronta solo a farsi vivere. Con l’inizio di dicembre, è tempo di preparare l’attrezzatura e godersi ogni istante di questo nuovo, vibrante inverno ai piedi del Pelmo. Welcome back, white season! - facebook.com facebook Qui nasce la meraviglia, preparatevi a viverla con - 21-26 dicembre Piazza Maggiore a #Bologna bolognafestival.it/it/iwagumi-dis… @turismoER x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.