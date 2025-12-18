Weis e i suoi megaliti | Stimolo la fantasia L’arte deve toccare i luoghi del cuore

L’arte di Nimrod Weis conquista Bologna con l’installazione ‘Iwagumi-Dismisura’ sul Crescentone. Le grandi rocce megalitiche, simbolo di un dialogo tra natura e creatività, stimolano la fantasia e toccano i cuori di chi le osserva. Un’opera che invita a riflettere, a lasciarsi coinvolgere e a percepire la forza insita nelle forme primordiali, in un percorso tra passato e presente.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.