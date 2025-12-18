Weis e i suoi megaliti | Stimolo la fantasia L’arte deve toccare i luoghi del cuore

L’arte di Nimrod Weis conquista Bologna con l’installazione ‘Iwagumi-Dismisura’ sul Crescentone. Le grandi rocce megalitiche, simbolo di un dialogo tra natura e creatività, stimolano la fantasia e toccano i cuori di chi le osserva. Un’opera che invita a riflettere, a lasciarsi coinvolgere e a percepire la forza insita nelle forme primordiali, in un percorso tra passato e presente.

Bologna, 18 dicembre 2025 – Siamo entrati oltre le transenne poste sul Crescentone, a riparare le grandi rocce dell’installazione ‘Iwagumi-Dismisura’, che l’artista Nimrod Weis dello studio australiano Eness sta allestendo da qualche giorno ( foto ). L’attesa in città è grande e i social sono già impazziti, nel bene e nel male, con commenti di ogni tipo per questa opera di grande impatto la cui composizione – 19 megaliti di varie tipologie che arrivano anche a 14 metri – sarà finita per domenica, quando le persone potranno finalmente varcare la soglia ed esplorare la creazione di rocce piene d’aria davanti a San Petronio, udendo anche musica, godendo del concerto di luci, perdendosi nei cunicoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

