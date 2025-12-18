Washington affonda un’altra nave nei Caraibi E Maduro ordina di scortare le petroliere che Trump vuole bloccare

Le tensioni tra Washington e Caracas si intensificano nei Caraibi, con la marina statunitense che affonda un’altra nave e Maduro che ordina di scortare le petroliere sotto minaccia di blocco. Per il Cremlino, alleato storico di Caracas, queste escalation rappresentano un rischio elevato, alimentando un clima di instabilità che potrebbe avere ripercussioni molto pericolose nella regione.

Per il Cremlino, storico alleato di Caracas, le crescenti tensioni sul Venezuela siano potenzialmente “molto pericolose”. Ma gli Stati Uniti proseguano l’accerchiamento e non allentano la pressione sul regime di Maduro, anzi: il 17 dicembre, ha reso noto su X lo Us Sothern Command, il Pentagono ha ordinato l’affondamento di un’altra imbarcazione, che “stava transitando lungo una nota rotta del narcotraffico nel Pacifico orientale ed era impegnata in operazioni di narcotraffico. In totale, quattro narcoterroristi sono stati uccisi e nessun militare statunitense è rimasto ferito”. Ordinato dal Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, l’attacco porta a quasi cento il numero di persone uccise nei raid statunitensi da settembre su 26 imbarcazioni – riconosciuti da Washington – nell’ Oceano Pacifico orientale e nei Caraibi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

