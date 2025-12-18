Warner Bros invita gli azionisti a respingere l'offerta di Paramount, considerandola inferiore rispetto a quella di Netflix e rischiosa per il futuro dell'azienda. Sotto la guida di David Zaslav, il consiglio di amministrazione punta a consolidare la partnership con il gigante dello streaming, puntando su una strategia più solida e promettente per il mercato digitale.

Warner Bros: "Bocciate l'offerta di Paramount"

L’offerta di Paramount è inferiore a quella di Netflix e comporta significativi rischi. Il consiglio di amministrazione di Warner Bros, guidato dal presidente David Zaslav, esorta i suoi azionisti a bocciarla e andare avanti con le nozze con il colosso della tv in streaming. Una presa di posizione dura accompagnata da critiche pesanti a Larry e David Ellison, i miliardari padre e figlio che controllano Paramount. La decisione del cda di Warner lascia intravedere una battaglia ancora lunga. Il voto degli azionisti, infatti, non è previsto prima di aprile lasciando tempo alle parti, e soprattutto a David Ellison, di tentare ulteriori colpi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Warner Bros ha rifiutato l’offerta di Paramount ma l’azienda di David Ellison non sembra cedere.

