Dopo l’esibizione contro lo United, Wälti sottolinea l’importanza dei dettagli che hanno fatto la differenza. La squadra si mostra orgogliosa della prestazione in Champions e guarda avanti con determinazione. Un’analisi che mette in luce l’impegno e la crescita, pronti a affrontare le sfide future con entusiasmo e carattere.

Wälti dopo lo United: «Hanno fatto la differenza i dettagli. Restiamo orgogliose della nostra Champions e ora ci attendono…»

Wälti dopo lo United: «Hanno fatto la differenza i dettagli. Restiamo orgogliose della nostra Champions». Le parole della bianconera. Lia Wälti, centrocampista della Juventus Women, ha parlato al termine della sconfitta in Women’s Champions League contro il Manchester United. Queste le parole della svizzera a Disney +. « Siamo dispiaciute perché è stata una gara equilibrata, nel secondo tempo siamo cresciute e abbiamo costruito le nostre occasioni: non siamo riuscite a concretizzare come sperato, ma è stata una partita combattuta. Alla fine hanno fatto la differenza i dettagli perché noi non siamo state in grado di concretizzare quanto costruito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

