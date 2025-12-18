Walter Sabatini pronto a salvare la Fiorentina dalla crisi | Mi chiamassero risponderei presente
Walter Sabatini si offre di aiutare la Fiorentina in un momento di crisi, dichiarando la sua disponibilità a rispondere presente. Con un passato di successo nel calcio italiano, l’ex dirigente si propone come soluzione per risollevare le sorti della squadra. La sua candidatura spontanea apre un nuovo scenario per il club toscano, desideroso di rinascere e tornare a competere ai vertici del calcio nazionale.
Di fronte al disarmo totale della Fiorentina, Walter Sabatini si autocandida ad un ruolo dirigenziale: "Accetterei sicuramente una loro proposta". L'ultimo suo capolavoro dirigenziale fu nel 2022 con la salvezza all'ultima giornata della Salernitana: il sogno proibito di ogni tifoso viola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fiorentina, Pioli sta studiando il cambio modulo per uscire dalla crisi. Ultime
Leggi anche: Fiorentina, ultimatum della Curva Fiesole a Commisso. Che cosa vogliono i tifosi per uscire dalla crisi
Walter Sabatini pronto a salvare la Fiorentina dalla crisi: “Mi chiamassero, risponderei presente” - Di fronte al disarmo totale della Fiorentina, Walter Sabatini si autocandida ad un ruolo dirigenziale: "Accetterei sicuramente una loro proposta" ... fanpage.it
Inter, Sabatini deciso: "Mi aspettavo Chivu fosse pronto. Ha salvato il Parma giocando a calcio" - Storico direttore sportivo della Serie A tra Roma, Lazio e Bologna tra le altre, Walter Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso del programma streaming 'Viva El Futbol' con Lele Adani, ... tuttomercatoweb.com
Stefano #Cecchi: «Se c'è una strada di salvezza per la #Fiorentina, strettissima, difficilissima, accidentata è cambiare la dirigenza. E anch'io prenderei Walter #Sabatini, subito. Metterei in mano a un bravo direttore sportivo una rifondazione momentanea per x.com
IL PROTAGONISTA DELLA SETTIMANA: FREDERIC MASSARA I più giovani sono abituati a conoscerlo come direttore sportivo, in particolar modo di Roma e Milan accanto a Walter Sabatini e Paolo Maldini, ma Frederic Massara è stato anche calciatore di b - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.