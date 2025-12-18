Walter Sabatini pronto a salvare la Fiorentina dalla crisi | Mi chiamassero risponderei presente

Walter Sabatini si offre di aiutare la Fiorentina in un momento di crisi, dichiarando la sua disponibilità a rispondere presente. Con un passato di successo nel calcio italiano, l’ex dirigente si propone come soluzione per risollevare le sorti della squadra. La sua candidatura spontanea apre un nuovo scenario per il club toscano, desideroso di rinascere e tornare a competere ai vertici del calcio nazionale.

Inter, Sabatini deciso: "Mi aspettavo Chivu fosse pronto. Ha salvato il Parma giocando a calcio" - Storico direttore sportivo della Serie A tra Roma, Lazio e Bologna tra le altre, Walter Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso del programma streaming 'Viva El Futbol' con Lele Adani, ... tuttomercatoweb.com

Stefano #Cecchi: «Se c'è una strada di salvezza per la #Fiorentina, strettissima, difficilissima, accidentata è cambiare la dirigenza. E anch'io prenderei Walter #Sabatini, subito. Metterei in mano a un bravo direttore sportivo una rifondazione momentanea per x.com

IL PROTAGONISTA DELLA SETTIMANA: FREDERIC MASSARA I più giovani sono abituati a conoscerlo come direttore sportivo, in particolar modo di Roma e Milan accanto a Walter Sabatini e Paolo Maldini, ma Frederic Massara è stato anche calciatore di b - facebook.com facebook

