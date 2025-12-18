Vulcano Buono Cis Interporto | il triangolo d' oro di Napoli - i numeri da record

Il triangolo d'oro di Napoli, composto da Vulcano Buono, Cis e Interporto, si distingue per risultati straordinari. Questi poli rappresentano il cuore dell'economia campana, con numeri record in termini di fatturato e occupazione. Un’area strategica che conferma il suo ruolo di motore di sviluppo e crescita per la regione.

© Napolitoday.it - Vulcano Buono, Cis, Interporto: il triangolo d'oro di Napoli - i numeri da record I numeri dicono che Vulcano Buono, Cis e Interporto Campano costituiscono il triangolo d'oro dell'economia campana con risultati record, a livello sia di giro d'affari che di occupazione. Smart CityLa sinergia tra le 3 realtà che costituiscono il polo industriale di Nola è stata rilanciata nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Vulcano Buono, Cis, Interporto Campano, il polo industriale di Nola presenta i numeri record del 2025 Leggi anche: Parte della provinciale tra il Cis e l'Interporto chiusa per quasi due mesi: l'annuncio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Polo commerciale di Nola, i numeri di un anno record - - Quotidiano di Informazioni Online; Vulcano Buono, un 2025 da record: tra Voco Nola Naples e smart city. Economia e lavoro: l’asse Vulcano Buono, CIS e Interporto Campano rafforza la sua centralità - Oltre duemila posti di lavoro, centinaia di aziende attive e una ricaduta economica che supera i duecento milioni di euro. videonola.tv

Il polo industriale di Nola presenta i numeri record del 2025 - “Il Nola Business Park è un sistema integrato di aziende e servizi, materiali ed immateriali, di qualità, che ha un ruolo unico nell’economia regionale – ha ... napolivillage.com

