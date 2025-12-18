Vulcano Buono Cis Interporto Campano il polo industriale di Nola presenta i numeri record del 2025

Il polo industriale di Nola, con Vulcano Buono, Cis e Interporto Campano, si conferma protagonista dell’economia regionale nel 2025, registrando numeri record di crescita e sviluppo. Un polo dinamico e strategico che sostiene l’industria e genera opportunità, rafforzando il ruolo di Nola come centro nevralgico del progresso economico in Campania.

E’ il polo industriale di Nola, composto da Vulcano Buono, Cis e Interporto Campano, il motore propulsivo dell’economia della nostra regione. Lo confermano i numeri record di quest’anno e la nuova collaborazione rilanciata nel corso di un incontro che si è tenuto all’interno di “Voco”, il nuovo hotel della catena IHG, che opera nella struttura progettata da Renzo Piano. “Ormai sono due anni che si è sviluppato un investimento di oltre 20 milioni di euro che ha portato a una riqualificazione totale dell’intero centro commerciale, senza tralasciare alcun particolare, dalla sicurezza nelle aree esterne e interne per finire agli aspetti cromatici delle gallerie – spiega l’ad del Vulcano Buono, Francesco Furino -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Nola, numeri record per il polo industriale nel 2025

Leggi anche: Polo industriale di Nola, numeri da capogiro: quali sono le aziende che fatturano di più

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Polo commerciale di Nola, i numeri di un anno record - - Quotidiano di Informazioni Online; Vulcano Buono, un 2025 da record: tra Voco Nola Naples e smart city.

Economia e lavoro: l’asse Vulcano Buono, CIS e Interporto Campano rafforza la sua centralità - Oltre duemila posti di lavoro, centinaia di aziende attive e una ricaduta economica che supera i duecento milioni di euro. videonola.tv