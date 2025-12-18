Vuelta a España 2026 svelato il percorso della corsa a tappe iberica | partenza da Montecarlo e arrivo a Granada

La Vuelta a España 2026 si prepara a sorprendere gli appassionati con un percorso inedito e avvincente. Dopo le anticipazioni sui grandi eventi ciclistici del 2024, finalmente svelato il tracciato della corsa iberica, che partirà da Montecarlo e si concluderà a Granada. Un percorso ricco di sfide e emozioni, pronto a mettere alla prova i migliori ciclisti del mondo lungo le affascinanti strade della Spagna.

© Oasport.it - Vuelta a España 2026, svelato il percorso della corsa a tappe iberica: partenza da Montecarlo e arrivo a Granada Mancava all’appello. Dopo le presentazioni di ritiro del Tour de France e del Giro d’Italia dell’anno venturo, mancava all’appello la terza e ultima grande corsa a tappe della stagione, la Vuelta a España. La Unipublic ha svelato le 21 tappe del percorso. Si parte con una cronometro a Montecarlo e calerà il sipario in uno scenario diverso dal solito, ovvero a Granada. Una scelta diversa da quella canonica legata a Madrid, vista l’attenzione massima data all’ organizzazione del GP di F1 nella capitale spagnola che si terrà nel week end dell’11-13 settembre. La Vuelta andrà in scena dal 22 agosto al 13 settembre, dopo aver percorso circa 3. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Tour de France 2026, svelato il percorso: date e tappe Leggi anche: Montecarlo, il Principe Alberto II percorre il percorso a cronometro della Vuelta a España 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vuelta a España 2026, svelato il percorso della corsa a tappe iberica: partenza da Montecarlo e arrivo a Granada - Dopo le presentazioni di ritiro del Tour de France e del Giro d'Italia dell'anno venturo, mancava all'appello la terza e ultima ... oasport.it

Vuelta 2026, la presentazione ufficiale del percorso dell'edizione numero 81: quando e dove vederla in tv e streaming - La Vuelta del 2026 promette di essere un evento storico e indimenticabile. eurosport.it

Percorso ufficiale e profilo delle 21 tappe: partenza dal Principato di Monaco e arrivo a Granada. Dove vedere la Vuelta 2026 in diretta - La Unipublic ha svelato le 21 tappe del percorso 2026: scopri tutti i profili e le date dell'ultimo Grande Giro dell'anno, che potrai seguire ... eurosport.it

