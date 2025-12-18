Il prossimo referendum sulla magistratura non è semplicemente un voto di riforma, ma un'occasione per fare chiarezza e tutela. È un momento cruciale per distinguere tra giudici onesti e figure ingiuste che minano la credibilità del sistema. È fondamentale esprimersi con consapevolezza, scegliendo di difendere i principi di giustizia e trasparenza, eliminando chi contribuisce a corrompere e indebolire la nostra legge.

Voterò No al referendum per i tanti giudici onesti ma dico: fuori i Giuda dalla magistratura

Il prossimo referendum sulla magistratura perché di questo purtroppo si tratta, non è di certo un referendum sul miglioramento della giustizia che soffre e arranca, assume giorno dopo giorno connotati sempre più tossici ed avvelenati. Io voterò NO, per tanti motivi che ho già illustrato in precedenti interventi e perché è una riforma che vuole colpire al cuore la Costituzione che ha scolpito con forza autonomia e indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri. Non diventi però il referendum delle tifoserie contrapposte: i cattivi sono con il Sì e i buoni con il No, i politici cattivi sono per il Sì e quelli buoni per il No, gli avvocati e i professori brutti per il Sì e quelli bravi con il No, i politici sono i cattivi e i magistrati sono i buoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

