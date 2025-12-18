Vomero riaprono i dehors e arrivano le barriere di sicurezza in via Luca Giordano
Al Vomero, i dehors riaprono, segnando una nuova fase di ripresa per i locali di via Luca Giordano. Dopo le recenti restrizioni e i sequestri legati alle occupazioni di suolo pubblico, le attività tornano a funzionare con strutture più leggere e sicure, pronti a offrire nuovamente spazi accoglienti e vivaci per residenti e visitatori.
Dopo i sequestri legati alle occupazioni di suolo pubblico al Vomero, i locali tornano operativi con strutture più leggere. Intanto scattano nuovi interventi per la sicurezza nelle isole pedonali della strada dello shopping. Al Vomero tornano ad aprire i dehors precedentemente sequestrati dalla Polizia Locale, a seguito delle verifiche sulle occupazioni di suolo pubblico avviate . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Vomero, nuovo blitz della Polizia Locale, barriere anti-terrorismo a via Luca Giordano: riaperti i dehors sequestrati
Leggi anche: Maltempo, albero crolla in via Luca Giordano al Vomero e schiaccia le auto
Vomero, nuovo blitz della Polizia Locale, barriere anti-terrorismo a via Luca Giordano: riaperti i dehors sequestrati - Torna la Polizia Locale al Vomero, accompagnata da anti- fanpage.it
Vomero, maxi-blitz della Polizia locale: controlli su tavolini e dehors di bar e ristoranti - Blitz della Polizia locale al Vomero: controlli ai dehors di bar, pizzerie e ristoranti tra via Luca Giordano, via Scarlatti e piazza Vanvitelli ... fanpage.it
Il sequestro di una decina di dehors nella zona del Vomero riapre il tema delle concessioni e dell’occupazione di suolo pubblico da parte dei locali. Dal periodo del Covid, con proroga fino a giugno 2026, molti esercizi hanno potuto aumentare gli spazi esterni - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.