Vomero riaprono i dehors e arrivano le barriere di sicurezza in via Luca Giordano

Al Vomero, i dehors riaprono, segnando una nuova fase di ripresa per i locali di via Luca Giordano. Dopo le recenti restrizioni e i sequestri legati alle occupazioni di suolo pubblico, le attività tornano a funzionare con strutture più leggere e sicure, pronti a offrire nuovamente spazi accoglienti e vivaci per residenti e visitatori.

Vomero, maxi-blitz della Polizia locale: controlli su tavolini e dehors di bar e ristoranti - Blitz della Polizia locale al Vomero: controlli ai dehors di bar, pizzerie e ristoranti tra via Luca Giordano, via Scarlatti e piazza Vanvitelli ... fanpage.it

Il sequestro di una decina di dehors nella zona del Vomero riapre il tema delle concessioni e dell’occupazione di suolo pubblico da parte dei locali. Dal periodo del Covid, con proroga fino a giugno 2026, molti esercizi hanno potuto aumentare gli spazi esterni - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.