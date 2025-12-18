Vomero nuovo blitz della Polizia Locale barriere anti-terrorismo a via Luca Giordano | riaperti i dehors sequestrati

Nuovo intervento della Polizia Locale al Vomero con l’installazione di barriere anti-terrorismo in via Luca Giordano. Riaperti i dehors sequestrati, mentre agenti, anti-abusivismo e gru garantiscono sicurezza e rispetto delle normative. Un’azione mirata a rafforzare la tutela dei cittadini e mantenere il decoro urbano in uno dei quartieri più vivaci di Napoli.

