Volti e storie dei benemeriti | Orgoglio e gratitudine Così rendiamo omaggio a chi si dedica agli altri

Pioltello rende omaggio ai benemeriti, simboli di coraggio e altruismo. Volontari, salvatori e donatori sono stati premiati per il loro impegno straordinario, testimonianza di un senso profondo di comunità. Storie di dedizione e sacrificio che ispirano e rafforzano il valore di solidarietà e gratitudine, celebrando chi, con il cuore, si mette al servizio degli altri.

© Ilgiorno.it - Volti e storie dei benemeriti: "Orgoglio e gratitudine. Così rendiamo omaggio a chi si dedica agli altri" Coraggio e altruismo, Pioltello ha premiato i benemeriti. Dal volontariato a chi ha salvato una donna da un' aggressione e il padre malato di leucemia con un trapianto di midollo. La città gonfia il petto e mette in passerella le storie che sono un esempio per tutti. "Questa cerimonia è un momento di grande orgoglio e gratitudine – dice la sindaca Ivonne Cosciotti –. È l'occasione per rendere omaggio a chi dedica tempo ed energie al bene degli altri. Storie di impegno sociale, ma anche di eccellenza nello studio, nelle arti e nello sport, che testimoniano valori importanti e contribuiscono a far crescere il prestigio e il nome della città".

