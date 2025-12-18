Volontariato un mondo di amore Il calendario in regalo alla Vigilia

Il volontariato è un gesto di pura generosità che illumina il nostro cammino. È un abbraccio solidale che riscalda le anime e apre nuovi orizzonti di speranza. Condividere il proprio tempo e il proprio cuore crea un mondo più umano, più giusto, più vicini. Questo calendario, dono alla Vigilia, è un simbolo di quel calore che unisce e trasforma, rendendo ogni giorno un’occasione di bontà.

Immaginiamo un sole che illumina anche il buio della notte, che splende dove serve, che scalda i cuori, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. È questa l'essenza del volontariato: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell'ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso. Sono esattamente queste le sensazioni che abbiamo provato nell'osservare la copertina del calendario 2026, disegnata ancora una volta da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita ha dato forma allo spirito di questa iniziativa, promossa dal nostro Gruppo editoriale attraverso le sue testate – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il quarto anno consecutivo al volontariato.

