Volo di dieci metri è morto Vittorio Lotti

Una tragedia scuote la Spiaggia di Velluto: Vittorio Lotti ha perso la vita dopo un volo di oltre dieci metri. La comunità è sotto shock di fronte a questa perdita improvvisa, che ha profondamente colpito tutti i presenti. Un dramma che lascia sgomenti e solleva domande sulla sicurezza e sulle circostanze dell’incidente.

© Ilrestodelcarlino.it - Volo di dieci metri, è morto Vittorio Lotti La Spiaggia di velluto sotto choc per la morte di Vittorio Lotti, l'uomo deceduto dopo un volo di oltre dieci metri. Ieri le serrande abbassate della storica merceria Giraldi hanno fatto presagire che qualcosa non andasse nel verso giusto, ma la notizia dell'improvvisa scomparsa di Vittorio si è diffusa nel tardo pomeriggio. Ieri l'uomo, 75 anni, mentre erano in corso dei lavori nella sua abitazione, è caduto da una scala: un impatto violentissimo e nonostante i tentativi di soccorso e di rianimazione da parte dei sanitari, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto per le indagini la polizia, secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe scivolato e precipitato a terra mentre si trovava al'altezza del tetto dell'abitazione.

